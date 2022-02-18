ФРГ надеется получить 1,4 млн доз вакцины от ковида компании Novavax 21 февраля

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Германия рассчитывает получить первую партию вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax в объеме 1,4 млн доз уже в начале следующей недели - 21 февраля. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

"Мы ожидаем [получить] 1,4 млн доз вакцины Novavax в понедельник, еще 1 млн [доз] - через неделю, а затем еще несколько партий с определенной задержкой", - отметил Лаутербах. При этом он подчеркнул, что ранее компания-производитель неоднократно указывала на то, что поставки не могут быть осуществлены вовремя. "Но мы находимся в тесном контакте", - заверил министр, рассчитывая на то, что поставка препарата будет осуществлена на следующей неделе. После этого вакцина будет распределена по федеральным землям.

Препарат Nuvaxovid, по мнению главы Минздрава ФРГ, может быть использован в качестве альтернативы вакцинам Spikevax американской компании Moderna и Comirnaty, разработанной американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech.

В декабре прошлого года Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для Nuvaxovid. Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 лет. После тщательной оценки эксперты пришли к выводу, что данные предоставлены в достаточном объеме, а препарат отвечает критериям ЕС по эффективности, качеству и безопасности.