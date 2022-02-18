Больше половины МСП намерены инвестировать в расширение бизнеса в 2022 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более половины малых и средних предприятий (МСП) в России собираются инвестировать в расширение бизнеса в этом году. Об этом говорится в материалах опроса, который провели Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research. Были опрошены владельцы и топ-менеджеры свыше 1,8 тыс. компаний сектора из всех регионов страны.

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"Так, 58% МСП собираются инвестировать в расширение бизнеса в этом году. Из них 16% уже начали инвестировать, а 42% планируют в этом году. Еще 42% решили не инвестировать в расширение", - отмечается в материалах опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Наибольшая доля МСП, которая собирается инвестировать в развитие бизнеса, отмечается в сфере производства, в то время как наименьшая - в секторе услуг, поскольку предприятия данного сектора находятся в неопределенности относительно дальнейшего развития пандемии.

Основным направлением инвестиций у МСП по-прежнему является закупка или обновление оборудования и транспорта - об этом заявили 57% опрошенных. В равной степени предприниматели инвестируют в развитие точек продаж, автоматизацию и закупку ПО, а также в обучение сотрудников.

Ослабление курса национальной валюты способствовало увеличению числа предпринимателей, которые собираются развивать экспорт.

Основным источником средств для МСП при осуществлении инвестиций является денежные средства предприятий и личные средства собственников. Средний бизнес, помимо перечисленных видов, чаще использует банковские кредиты (оформленные на компанию) и привлекает частные инвестиции, однако реже прибегает к государственным субсидиям и грантам, чем микро и малый бизнес.

Прибыль или убыток

Также в ходе исследования удалось выяснить, как оценивают 2021 год российские предприниматели. В итоге две трети бизнесменов (66%) заявили о что 2021 год стал для них прибыльным. В том числе 9% предпринимателей, заявили, что прибыль выросла значительно по сравнению с 2020 годом. Кроме того, в "нуле" оказались 18% предпринимателей, а в убытке - оставшиеся 16%.

"Традиционно лучше чувствовал себя средний бизнес: 22% средних предприятий заявили о том, что в 2021 году им удалось заработать значительную прибыль. Микробизнес, несмотря на увеличение доли прибыльного бизнеса, по-прежнему отстает от малого и среднего - около 22% микропредприятий заявили о том, что по итогам года получили убыток. Наибольшее число таких предприятий - в секторе услуг, который в 2021 году не смог полностью восстановиться после противоэпидемиологических ограничений", - добавляется в материалах.