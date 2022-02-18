ЦБ хочет иметь право возбуждать административные дела при владении банками криптовалютой

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России предлагает закрепить за собой полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при владении финансовыми компаниями частной цифровой валютой, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

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"Устанавливается административная ответственность за несоблюдение кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями <…>, субъектами национальной платежной системы запрета на владение частной цифровой валютой", - следует из документа.

Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при нарушении данного запрета планируется закрепить за Банком России, также отмечается в пояснительной записке.

Банк России предлагает банкам отказывать в проведении переводов и платежей в пользу юридических или физических лиц, чья деятельность способствует выпуск или обращению частной цифровой валюты, следует из законопроектов.

"С целью создания условий для невозможности перевода денежных средств в пользу юридических или физических лиц, чья деятельность способствует организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, законопроект устанавливает обязанность кредитной организации отказать плательщику в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в пользу российских или иностранных юридических лиц или физических лиц, а также иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, в случае наличия у кредитной организации сведений об осуществлении указанными субъектами соответствующей запрещенной деятельности", - говорится в материалах.

