Транспортировка нефти и нефтепродуктов "Транснефтью" в 2022 году может превысить планы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Объемы транспортировки нефти и нефтепродуктов "Транснефтью" в 2022 году могут оказаться выше плановых показателей. Об этом сообщил первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в ходе телеконференции с инвесторами.

Гришанин отметил, что "Транснефть" ожидает по итогам 2022 года транспортировку нефти в объеме 458 млн тонн, а нефтепродуктов - 36,3 млн тонн. "Хочу сказать, что это планирование мы осуществляем обычно в последние месяцы осени по тем заявкам нефтяных компаний, которые мы на тот момент имеем. Динамика двух первых месяцев 2022 года позволяет нам видеть то, что, скорее всего, объемы транспортировки нефти и нефтепродуктов будут несколько выше плановых, но эту корректировку мы сможем сделать только поработав хотя бы два квартала", - сказал он.

"Транснефть" также планирует в 2022 году вложить порядка 173 млрд рублей в техническое перевооружение, добавил топ-менеджер.

При этом в целом по году "Транснефть" планирует капитальные затраты в размере около 185 млрд рублей.