Спрос на туры в экзотические страны на 23 февраля и 8 марта вырос на 25%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спрос на туры в экзотические страны на период празднования 23 февраля и 8 марта увеличился среди россиян на четверть по сравнению с такими же периодами допандемийного 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе туроператора Space Travel.

"Спрос на туры в экзотические страны на период празднования 23 февраля и 8 марта у россиян вырос на 25% по сравнению с допандемийным годом. Самыми востребованными направлениями на предстоящие праздничные даты стали острова Индийского океана: Сейшелы, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка и Таиланд", - говорится в сообщении.

При этом количество поисковых запросов на туры в эти страны на предстоящие праздники в начале 2022 года удвоилось по сравнению с 2019 годом, отметили в компании.

Средний чек за шестидневный тур на 8 марта для одного человека с проживанием в четырехзвездочном отеле на Шри-Ланке составляет 64 тыс. рублей, включая завтраки и авиаперелет. Аналогичный тур в Таиланд обойдется в 58 тыс. рублей, на Мальдивы - в 80 тыс. рублей.

По данным Space Travel, продажи экскурсионных туров в Турцию и Хорватию возросли на 30% по сравнению с 2019 годом. В период празднования 8 марта и 23 февраля многие туристы предпочитают комбинировать отдых на морском побережье с экскурсиями. Например, высоким спросом пользуются туры, в которые входят два пункта - Стамбул и Каппадокия. В ходе поездки в Загреб (Хорватия) туристы совмещают экскурсионный отдых с вакцинацией западными вакцинами для последующего получения сертификата.

Пользуются популярностью на 23 февраля и 8 марта также туры в ОАЭ. Туристы, предпочитающие активный отдых на праздники, выбирают путевки на горнолыжные курорты Сербии, Болгарии и России, добавили в компании.