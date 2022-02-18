Компания "Новатэк" и власти Ямала расширили соглашение о сотрудничестве в развитии региона

ТАСС, 18 февраля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и компания "Новатэк" заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере образовательных, спортивных, культурных и благотворительных проектов, а также мероприятий по сохранению традиционного образа жизни коренных народов Севера. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В ходе встречи [губернатор] Дмитрий Артюхов и [председатель правления ПАО "Новатэк"] Леонид Михельсон подписали дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве между правительством округа и компанией на 2020-2024 годы. Документ предусматривает поддержку образовательных, спортивных, культурных и благотворительных проектов в регионе, а также мероприятия, направленные на сохранение традиционного образа жизни коренных народов Севера", - говорится в сообщении.

Финансирование получит ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямал - потомкам", а также Ямальский район на мероприятия по сохранению культуры и традиционного образа жизни КМНС. Соглашение предусматривает мероприятия по целевым подготовкам кадров из числа коренных народов для предприятий ТЭК и нужд Ямальского района. Будут выделены средства на поддержку образовательных программ, организацию экспериментальной работы по внедрению профильного обучения, комплектование дошкольных образовательных учреждений, развитие творческой и изобретательской деятельности школьников, выплату грантов учащимся. Будут поддержаны проекты по обучению одаренных детей, а также программа "Учитель для России", выделены гранты для школьников и педагогов, организовано профильное обучение в классе " Новатэк" в Салехарде и в корпоративном ресурсно-учебном центре на базе Тарко-Салинского колледжа.

"На ямальской земле компания реализует проекты, которые знают во всем мире и которые дают мультипликативный эффект для экономики нашей страны, - сказал Артюхов. - Нам особенно важно, что "Новатэк" чутко и бережно относится к территории, на которой работает. Наше партнерство проверено годами. За 15 лет благодаря компании в округе появились крупные объекты, такие как школа в Гыде, Собский рыбоводный завод. Поддержаны десятки проектов в сфере образования, экологии, сохранения уникальной культуры северных народов".