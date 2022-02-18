Reuters: Mitsubishi и Petronas сворачивают добычу газа на месторождении Етагун в Мьянме

ТАСС, 18 февраля. Японская торгово-инвестиционная компания Mitsubishi Corporation и малайзийская нефтегазовая компания Petronas выйдут из проекта по добыче газа на месторождении Етагун на южном побережье Мьянмы. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей компаний.

По его данным, Mitsubishi Corporation планирует выйти из проекта, косвенно продав 1,93% акций, из-за экономических и технических трудностей при добыче газа.

Отмечается, что PC Myanmar Limited - дочерняя компания Petronas - в июле прошлого года подписала соглашение о продаже своих предприятий на месторождении. При этом сделка находится на стадии завершения, покупатель неизвестен. Малайзийской компании принадлежит 40,9% акций проекта.

Военное командование Мьянмы 1 февраля 2021 года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля 2021 года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.

О месторождении

Газовое месторождение Етагун было открыто в 1992 году, добыча природного газа на нем началась в 2000 году.

В январе этого года французская энергетическая компания TotalEnergies объявила о начале договорного процесса выхода из месторождения Ядана и из договора об использовании системы газопроводов MGTC в Мьянме. Как отметили в компании, выход обусловлен нарушениями прав человека в стране. Кроме того, в январе американская компания Chevron также сообщила о прекращении добычи газа в Мьянме.