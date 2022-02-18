Лавров: РФ отмечает положительную динамику в снабжении Греции природным газом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия отмечает положительную динамику в снабжении Греции российским природным газом и констатирует надежность поставок этого вида топлива. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

"Мы особо подчеркнули положительную динамику в снабжении Греции российским природным газом. Россия обеспечивает более 40% потребностей греческих партнеров в голубом топливе, и мы исходим из того, что укреплению энергобезопасности Греции призвано способствовать недавно подписанное дополнительное соглашение к рассчитанному до 2026 года соответствующему контракту, - сказал он. - И мы констатировали надежность поставок этого вида топлива из России в Грецию".

Кроме того, Лавров отметил развитие экономических связей между странами, в частности, рекордный рост товарооборота. "Мы констатировали, что двусторонний товарооборот, несмотря на все пандемийные проблемы, по итогам 2021 года вырос более чем на 67% и достиг 4,5 миллиардов долларов, это рекордный показатель с 2013 года", - добавил министр.

"Эта тенденция, мы надеемся, будет продолжена прежде всего в контексте дальнейших планов, которые есть у инвесторов РФ со своими греческими партнерами, ну и в контексте работы российско-греческой комиссии по научно-техническому и экономическому сотрудничеству, которая в ноябре собиралась в Москве, и в этом году должна состояться ее очередная, уже 14-я сессия в Греции", - подчеркнул Лавров.