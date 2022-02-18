В Татарстане в 2022 году планируют добыть 34,3 млн тонн нефти

КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Добыча нефти в Татарстане по итогам 2022 года может превысить 34,3 млн тонн нефти, эти показатели находятся на уровне добычи 2021 года. Об этом в пятницу на заседании коллегии Минпромторга Татарстана сообщил глава министерства Альберт Каримов.

"В планах на 2022 год обеспечить добычу нефти в целом по Татарстану в объеме более 34 млн тонн. И нефтепереработку в объеме не менее 22 млн тонн нефти. Есть уверенность, что такой комплексный подход, что эти задачи будут решены, несмотря на сохраняющиеся ограничения ОПЕК+, изменения в налогообложении <…> и вызовы ESG-повестки", - сказал Каримов.

Согласно приведенным министром данным, в татарстанском кластере нефтедобычи и нефтепереработки занято 37,5 тыс. человек.

Как сообщал в декабре 2021 года президент Татарстана Рустам Минниханов, добыча нефти в Татарстане в 2021 году составила 34,5 млн тонн. В 2020 году нефтедобыча составляла 32,7 млн тонн.

Аббревиатура ESG означает экологические, социальные и управленческие аспекты (Environmental, Social, Governance). Тренд на учет в стратегиях развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления в последние годы становится все более актуальным для российских компаний. Соответствие факторам ESG учитывают иностранные инвесторы. В сентябре 2021 г. глава Сбербанка Герман Греф предложил создать в России ESG-альянс, который позволил бы бизнесу взаимодействовать в вопросах ESG-повестки с органами власти, в том числе на международном уровне. Правительство определило Минэкономразвития РФ в качестве федерального органа исполнительной власти, уполномоченного регулировать бизнес с точки зрения ESG-повестки. В работе в сфере ESG также участвуют Минприроды РФ и Росприроднадзор.