"Северсталь" рассматривает строительство своего производства горячебрикетированного железа

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Северсталь" рассматривает строительство собственного производства горячебрикетированного железа (ГБЖ). Об этом в ходе конференц-звонка с аналитиками сообщил заместитель генерального директора "Северстали" по финансам и экономике Алексей Куличенко.

"Еще одним проектом, над которым мы работаем, является строительство собственного производства горячебрикетированного железа, - сказал Куличенко. - Это на очень предварительной стадии, суммы инвестиций в это направление пока относительно малы, мы на стадии проектной документации".

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основным акционером "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций. Остальные акции - в свободном обращении.