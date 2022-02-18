Вексельберг выиграл суд у швейцарского банка, закрывшего счет без его согласия

ЖЕНЕВА, 18 февраля. /ТАСС/. Владелец компании "Ренова" Виктор Вексельберг выиграл судебный процесс у швейцарского банка PostFinance, закрывшего счет бизнесмена без его согласия, когда он подвергся санкциям со стороны США. Согласно постановлению Федерального суда, опубликованному в четверг, ответчик должен будет выплатить заявителю компенсацию в размере 9 тыс. франков и оплатить судебные издержки в размере 8 тыс. франков (1 франк равен примерно $1,09 по текущему курсу).

Федеральный суд, являющийся высшей судебной инстанцией Швейцарии, удовлетворил иск Вексельберга, отменив решение Торгового суда кантона Берн, который ранее отказался удовлетворить жалобу предпринимателя на действия PostFinance. "Жалоба будет удовлетворена", - говорится в судебном постановлении. Подчеркивается, что "ответчик обязан поддерживать деловые отношения с заявителем и продолжать вести счет в швейцарских франках". При этом "судебные издержки в размере 8 тыс. швейцарских франков возлагаются на ответчика", и он обязан также возместить заявителю 9 тыс. франков "за федеральное судебное разбирательство".

Как сообщило швейцарское информационное агентство Keystone-ATS, банк PostFinance, являющийся "дочкой" Почты Швейцарии, закрыл счет Вексельберга, открытый незадолго до этого, в октябре 2018 года. В свою очередь другие швейцарские банки отказались работать с его бизнесом "после того, как он был включен в санкционный список США". В 2020 году Торговый суд кантона Берн принял решение не в пользу Вексельберга, и предприниматель обжаловал его в Федеральном суде.

По данным Keystone-ATS, юристы PostFinance заявляли, объясняя закрытие счета, что в правилах этого банка есть положение, позволяющее "исключать клиентов в определенных случаях, в том числе тогда, когда они представляют серьезный правовой или репутационный риск".

В феврале прошлого года Виктор Вексельберг рассказал в интервью изданию Forbes, что свыше $1,5 млрд оказались заблокированными на его зарубежных счетах после введения американский санкций. США в начале апреля 2018 года ввели санкции против РФ, в частности внесли в черный список Вексельберга и контролируемую им группу "Ренова". Гражданам и компаниям США был запрещен любой бизнес с фигурантами списка, а под угрозой вторичных санкций оказалось взаимодействие с ними и резидентов других стран. Вексельберг позднее направлял ходатайство об отмене санкций в отношении него в Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина, назвав их незаконными и несправедливыми.