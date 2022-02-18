Росатом и Трансмашхолдинг будут продвигать новые продукты и услуги в энергетике

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. АО "Русатом оверсиз" (РАОС, предприятие госкорпорации "Росатом") и АО "Трансмашхолдинг" заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Как сообщила в пятницу пресс-служба РАОС, стороны договорились о сотрудничестве в целях совместного продвижения новых продуктов и услуг в энергетике, транспортном машиностроении, логистике, судостроении, электротехнике, композитных материалах и цифровых технологиях.

"Стороны планируют совместно развивать бизнес по энергетическим решениям для транспорта и малой генерации, осуществлять переход на новые виды топлива, создавать инфраструктуру для развития водородной энергетики, обеспечить расширение продуктовой линейки и импортозамещение в дизелестроении, реализовывать проекты в резервной генерации", - говорится в сообщении. При этом, по мнению президента АО "Русатом оверсиз" Евгения Пакерманова, слова которого приводит пресс-служба, потенциальный объем рынка в сегменте совместной деятельности в 10-летней перспективе может составить более 200 млрд рублей. В настоящий момент АО "Русатом оверсиз" и АО "Трансмашхолдинг" уже успешно сотрудничают по проекту создания пассажирских поездов на водородных топливных элементах в Сахалинской области.

Для реализации совместных проектов стороны договорились о развитии двух активов. В компании "ТМХ - энергетические решения", объединяющей производственные активы АО "Трансмашхолдинг" в области силовых установок, АО "Русатом оверсиз" приобрело долю в размере 25,01% уставного капитала, при этом стороны договорились о возможности дальнейшего увеличения доли. Сегодня в периметр "ТМХ - энергетические решения" входят следующие ключевые активы: АО "Коломенский завод", АО "Пензадизельмаш", ООО "Завод автономных источников тока", ООО "ТМХ - Электротех", ООО "Водородные транспортные системы". Присутствие Росатома в качестве стратегического партнера и инвестора даст возможность "ТМХ - энергетическим решениям" использовать технологические, производственные и коммерческие компетенции атомной отрасли для дальнейшего развития, считают в госкорпорации.

Также для продвижения на рынок совместных разработок в области новых продуктов будет создана торговая компания, в которой контроль будет принадлежать Росатому. С учетом глобального международного присутствия Росатома данное решение позволит значительно расширить каналы зарубежных продаж и рынки сбыта для предприятий компании "ТМХ - энергетические решения".