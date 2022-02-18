Экспорт крабов из России в 2021 году вырос на 60% из-за роста цен на них

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Экспорт крабов из России в 2021 году вырос на 60% в денежном выражении из-за роста цен на них и составил $2,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

"Главным бенефициаром ситуации на экспортных рынках в 2021 году стали живые крабы и мороженая крабовая продукция. В результате резкого роста стоимости на основных рынках сбыта совокупный экспорт крабов из России подорожал на 60% по сравнению с 2020 годом и достиг $2,5 млрд", - приводятся в сообщении слова главы ассоциации Алексея Буглака.

При этом, по данным ассоциации, отгрузки крабов и крабовой продукции в натуральном выражении остались на уровне 2020 года - 75 тыс. тонн. "Несмотря на небольшую долю в объеме экспорта - менее 5% - крабы принесли более 43% выручки от всего российского "рыбного" экспорта", - объяснил Буглак. Всего, как сообщили в ассоциации, согласно данным ФТС России, в 2021 году объем российского экспорта рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных биоресурсов составил 1,645 млн тонн, что на 11,5% меньше, чем в 2020 году. При этом его стоимость выросла на 26%, достигнув $5,85 млрд.

По словам Буглака, основным экспортным направлением стала Республика Корея (827,6 тыс. тонн), которая сместила Китай на второе место. Это произошло в результате ограничений на выгрузку рыбопродукции, которые КНР ввела в декабре 2020 года. "Корея всегда была значимым транзитным хабом для российских рыбаков, но резкое увеличение отправок обусловлено, прежде всего, закрытием китайских портов", - пояснил глава ассоциации. По его словам, третью строчку по значимости экспортных направлений заняли Нидерланды, куда было экспортировано 122 тыс. тонн рыбопродукции.

Он добавил, что другим трендом является снижение объемов экспорта практически по всем видам мороженой рыбы, которое сопровождалось ростом стоимости экспортируемой продукции (кроме минтая). Поставки этого вида продукции уменьшились на 16%, до 1,36 млн тонн стоимостью $2,4 млрд (+ 2%). Например, экспорт мороженой горбуши и кеты "просел" на 36% в объеме, отгрузки мороженой сельди сократились на 12%. "Мороженый минтай стал главным "антигероем" - его поставки снизились на 26%, достигнув 585 тыс. тонн. Несмотря на это, он сохранил за собой вторую строчку в списке главных статей рыбного экспорта", - сказал президент ассоциации, подчеркнув, что экспорт филе минтая при этом прибавил 60% в денежном выражении и 50% по объему. Это произошло благодаря увеличению объема выпуска филе минтая морской заморозки. В целом же объем экспорта рыбных филе и фарша вырос на 45% к уровню 2020 года, добавил он.