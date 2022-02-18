Киев планирует увеличить финансирование Минобороны на $777 млн в 2022 году

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Законопроекты об увеличении финансирования Минобороны Украины в 2022 году на 22 млрд гривен (более $777 млн по текущему курсу) находятся на рассмотрении комитетов Верховной рады, после чего они будут внесены на пленарное заседание парламента. Об этом заявил в пятницу министр финансов Украины Сергей Марченко, выступая в Раде.

"Ориентировочно это может составлять по сектору министерства обороны до 20 млрд гривен. Кроме того, предусматриваются отдельные расходы на становление территориальной обороны и на другие нужды министерства обороны, на закупку необходимого оборудования - еще до 2 млрд", - сказал он.

По словам министра, соответствующие проекты законов находятся на изучении в бюджетном комитете парламента.

В государственном бюджете Украины на 2022 год предусмотрено, что расходы на национальную безопасность и оборону составят 323,138 млрд гривен (более $11,4 млрд по текущему курсу), или 6% ВВП.