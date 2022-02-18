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ЕС и Афросоюз объявили о запуске программы инвестиций в Африку в объеме от €150 млрд

Программа будет стимулировать амбиции до 2030 года в сфере инвестиций, здравоохранения и образования, говорится в совместном заявлении по итогам завершившегося в Брюсселе 6-го саммита ЕС - АС

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Евросоюз и Африканский союз (АС) объявили о запуске программы европейских инвестиций в страны Африки в объеме от €150 млрд на период до 2030 года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении по итогам завершившегося в Брюсселе 6-го саммита ЕС - АС.

"Мы объявляем и создании программы инвестиций Африка - Европа объемом не менее €150 млрд, которая будет стимулировать наши общие амбиции до 2030 года в сфере инвестиций, здравоохранения и образования", - говорится в документе.

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