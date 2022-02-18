Россельхознадзор усилил контроль за перемещением российского зерна в Казахстан

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор в 2021 году усилил контроль за перемещением российского зерна в Казахстан в связи с обнаруженными нарушениями при поставки продукции в эту страну. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзором совместно с ФТС России, Пограничной службой ФСБ России, МВД России, ФНС России, Ространснадзором проводится комплекс мероприятий, направленных на пресечение нелегального вывоза российского зерна в республику Казахстан", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по итогам такой деятельности в 2021 году выявлено 617 нарушений при отправке 38,59 тыс. тонн российской зерновой продукции в Казахстан (в 2020 году - 455 нарушений). Основные из них заключались в отсутствии необходимых документов на вывоз зерна (фитосанитарных сертификатов, деклараций о соответствии) и несоблюдении обязательных требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна".

Кроме того, в рамках проводимой работы для удобства экспортеров на территории Саратовской, Челябинской, Курганской областей организованы дополнительные места оформления фитосанитарных сертификатов и работы мобильных лабораторий в непосредственной близости от пунктов пропуска, а также реализована возможность подачи в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг заявления на получение фитосанитарного сертификата и отбор проб подкарантинной продукции. Как сообщили в ведомстве, для исключения случаев несоответствия фактической массы транспортных средств, перевозящих зерновую продукцию в Казахстан, массе, указанной в сопроводительных документах, организованы дополнительные посты Ространснадзора, а также проведено оснащение имеющихся постов оборудованием весового контроля транспортных средств на территории Алтайского края, Новосибирской, Омской, Саратовской, Оренбургской областей.

На основании направляемых Россельхознадзором данных о российских компаниях, занимающихся вывозом зерна в Казахстан, налоговыми органами проводятся мероприятия налогового контроля, принимаются меры в отношении нарушителей, в том числе по блокированию операций по расчетным счетам хозяйствующих субъектов, не уплачивающих налоги в государственный бюджет. Наконец, на постоянной основе осуществляется взаимодействие Россельхознадзора с Комитетом государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. В ведомстве заверили, что итогом проводимых мероприятий стало увеличение в 2021 году объема легального вывоза российского зерна в Казахстан, что подтверждается увеличением количества оформленных хозяйствующим субъектам фитосанитарных сертификатов. Так, по данным системы "Аргус-Фито", за 2021 год Россельхознадзором оформлено 34,56 тыс. фитосанитарных сертификатов на отгружаемую в Казахстан зерновую продукцию, что на 45% больше, чем в 2020 году (23,78 тыс. штук).