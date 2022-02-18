Россельхознадзор разрешает поставки семечковых культур из Китая

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 20 февраля 2022 года разрешает поставки семечковых культур из Китая. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 20 февраля 2022 года разрешил под гарантии Главного таможенного управления Китайской Народной Республики ввоз семечковых культур из Китая на территорию России", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, решение принято по результатам проведенной с компетентным ведомством КНР работы, рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях - производителях семечковых культур, а также их мест хранения и упаковки.

Как сообщалось ранее, с 10 августа 2019 года Россельхознадзор приостановил ввоз семечковых культур в Россию в связи с участившимися случаями поставок в страну продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами.