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РЖД запустят два поезда по Кругобайкальской железной дороге

Запуск запланирован на 11 марта

ТАСС, 18 февраля. РЖД с 11 марта запустят два туристических поезда из Иркутска и Улан-Удэ по Кругобайкальской железной дороге. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Два туристических "Байкальских экспресса" будут курсировать по круговым маршрутам выходного дня, отправляясь в пятницу и возвращаясь в воскресенье", - сказали в РЖД.

В компании отметили, что туристов ожидает экскурсия по Кругобайкальской железной дороге на паровозе, благодаря чему можно будет увидеть ее уникальные тоннели, виадуки и каменные галереи.

При этом комфорт пассажиров максимально продуман: новые купейные вагоны оборудованы душем, сервисными зонами и другими удобствами.

Ранее РЖД сообщали о том, что в марте запустят туристический поезд по городам Сибири. За время поездки туристы побывают в четырех городах Сибири. Также в этом году холдинг планирует организовать туристический велотур в Карелию на гору Воттоваара, для чего будет запущен специальный поезд из Москвы.

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РоссияИркутская областьБурятия
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