Дагестан присоединится к программе поддержки предпринимателей "Экспортный форсаж"

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Предприниматели малого и среднего бизнеса в Дагестане смогут принять участие в программе "Экспортный форсаж", которая поможет ускоренно поставить продукцию на внешние рынки. Соглашение будет подписано с Российским экспортным центром (РЭЦ), сообщил в пятницу на пресс-конференции руководитель Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абаскулиев.

"При поддержке Российского экспортного центра в этом году мы совместно со школой экспорта РЭЦ интегрируемся в программу акселерациии "Экспортный форсаж". Мы выберем 10 потенциальных производителей, которых будут обучать в Республике Дагестан федеральные спикеры, знающие об экспорте не только в теории, это практики, которые уже экспортируют, занимаются бизнесом",- сказал Абаскулиев.

"Это достаточно эффективная программа, в предыдущие годы она проводилась в других субъектах Российской Федерации и показывает хороший результат. Замечательно, что Дагестан в этом году войдет в эту программу, потому что это поможет местным предпринимателям самим научиться и передать опыт другим", - сообщила советник гендиректора АО "Российский экспортный центр" Татьяна Сахарова, посетившая республику с рабочей поездкой.

Программа "Экспортный форсаж" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", планируется, что до 2024 года ее участниками станут 65 регионов РФ. Участие в программе подразумевает ускоренный выход малого и среднего предпринимательства на экспорт, она состоит из шести образовательных модулей и ряда услуг по информированию и консультированию предпринимателей. В результате должен быть сформирован системный подход к структурированию экспортного проекта - от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижения издержек.