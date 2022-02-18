"Россети" запланировали ввод новых мощностей для энергоснабжения курортов Сочи

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в ходе рабочего визита в Краснодарский край рассказал о новых проектах компании по развитию энергоснабжения курортной зоны Сочи. Среди них - ввод 210 МВА трансформаторных мощностей для жилищного строительства, подключения новых потребителей социальной сферы и туристической индустрии, говорится в сообщении "Россетей".

"Группа "Россети" продолжает работу по модернизации центров питания курортной зоны Сочи для повышения надежности и обеспечения перспективных нагрузок. Планируется ввод 210 МВА новой трансформаторной мощности для жилищного строительства, подключения новых потребителей социальной сферы и туристической индустрии", - отметил в сообщении Андрей Рюмин. Он добавил, что основные проекты на 2022-2023 годы - реконструкция подстанций 110 кВ "Адлер", "Кудепста" и "Пасечная", а общая стоимость работ составляет около 2,4 млрд рублей.

Как отмечается в сообщении компании "Россети", соответствующие планы дальнейшего развития сетевого комплекса Сочинского энергоузла Андрей Рюмин обсудил с руководством компании "Россети Кубань" и филиала "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС Юга.

Во время рабочего визита в Краснодарский край Андрей Рюмин посетил подстанции, которые входят в комплекс "олимпийских" объектов и обеспечивают электроснабжение города Сочи и федеральной территории Сириус. Среди них - высокоавтоматизированные подстанции 110 кВ "Имеретинская" и "Ледовый Дворец", 220 кВ "Псоу", которые были построены накануне Олимпиады-2014 для прохождения пиков потребления. Сегодня они обеспечивают электроэнергией территорию Имеретинской низменности, где находятся гостиницы и санатории прибрежного кластера, жилые кварталы, образовательный центр "Сириус". Подстанция 220 кВ "Псоу" также участвует в выдаче мощности крупной генерации - Сочинской и Адлерской теплоэлектростанций.

Суммарная трансформаторная мощность центров курортного узла питания превышает 730 МВА. На этих объектах установлено современное оборудование, включая комплектные элегазовые устройства (КРУЭ). Это современное и пожаробезопасное решение, позволяющее обеспечить необходимый уровень надежности.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.