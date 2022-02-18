Tesla отзовет 26 тыс. автомобилей с китайского рынка

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Производитель электрокаров Tesla принял решение отозвать с китайского рынка более 26 тыс. машин по соображениям безопасности. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Отзыв, инициированный шанхайским филиалом Tesla, касается 12 тыс. электрокаров Tesla Model 3 и 14 тыс. электрокаров Model Y, произведенных в Китае в период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2022 года, говорится в заявлении регулятора.

В Tesla уточнили, что эти электромобили имеют дефект теплового насоса, который может создать потенциально опасную ситуацию во время эксплуатации транспортного средства.

Компания пообещала бесплатно исправить неполадки на бракованных автомобилях.

Днем ранее Национальное управление дорожной безопасности США начало проверку в отношении компании Tesla из-за выявленных у электромобилей ее производства неполадок в системе торможения.