"Россети" инвестируют более 8,8 млрд рублей в развитие электросетей Кубани в 2022 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Группа "Россети" в 2022 году инвестирует более 8,8 млрд рублей в развитие и модернизацию сетевого комплекса Кубани, говорится в пресс-релизе организации по итогам рабочей встречи генерального директора "Россетей" Андрея Рюмина с руководителями компании "Россети Кубань" и филиала "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС Юга в рамках рабочего визита в Краснодарский край.

Как уточняется в сообщении, на мероприятии были представлены промежуточные результаты работы группы в регионе и приоритетные задачи. Также обсуждалась оперативная обстановка на территориях обслуживания компаний в целом.

"Краснодарский край входит в число наиболее населенных и промышленно развитых регионов нашей страны. Наряду с туризмом здесь активно развиваются жилищное строительство и инфраструктура. Все это требует надежного и качественного электроснабжения. В 2022 году мы планируем завершить крупные проекты в Краснодаре, Новороссийске, Тамани. Также продолжится работа по модернизации сетевого хозяйства Большого Сочи", - отметил Андрей Рюмин.

По данным "Россетей", в 2022 году на Кубани в общей сложности будет введено в работу 493 МВА новой трансформаторной мощности и 509 км линий электропередачи. В частности, завершится реконструкция одного из ключевых энергообъектов Краснодара - подстанции 110 кВ "Почтовая". Мощность питающего центра увеличится с 20 до 80 МВА. Кроме того, по планам "Россетей", в портовой зоне Новороссийска будет введена подстанция 110 кВ "Южная Озереевка" мощностью 20 МВА. Она также разгрузит действующие центры питания, которые отвечают за снабжение близлежащих населенных пунктов и курортных объектов черноморского побережья. "Крупнейший проект в магистральном сетевом комплексе связан с реализацией схемы выдачи мощности Ударной ТЭС, которая строится для решения проблемы энергодефицита в Краснодарском крае и обеспечения электроэнергией потребителей портовой зоны Тамани", - отмечается в сообщении "Россетей".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.