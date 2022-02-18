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Мишустин постановил создать информсистему обеспечения межведомственного документооборота

Срок ввода системы в эксплуатацию установлен не позднее 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании информационной системы обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Создать информационную систему обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов", - говорится в документе.

Согласно постановлению, Минцифры РФ является оператором и заказчиком информационной системы.

Срок ввода системы в эксплуатацию установлен не позднее 31 декабря 2024 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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