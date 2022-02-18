Мишустин одобрил документ о гармонизации таможенного законодательства России и Белоруссии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Белоруссией о гармонизации таможенного законодательства и взаимодействии в этой области. Соответствующий документ опубликован в пятницу.

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект договора между РФ и Республикой Беларусь о гармонизации таможенного законодательства <…> и сотрудничестве в таможенной сфере", - указано в документе.

Федеральной таможенной службе поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ этот документ, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Согласно прилагаемому проекту договора, две страны, в частности, создадут межгосударственный центр в структуре таможенного комитета Союзного государства. Он будет расположен в Минске. Кроме того, документ предусматривает организацию совместного таможенного контроля, гармонизацию подходов к ведению статистического учета взаимной торговли, информационное взаимодействие.

Россия и Белоруссия ведут экономическую интеграцию в рамках Союзного государства. Для этого ранее были разработаны и утверждены 28 союзных программ.