В Совфеде разработали стратегию развития северного оленеводства до 2030 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сенаторы совместно с экспертами и бизнесом разработали стратегию развития северного оленеводства на период 2030 года, она позволит гарантировать для оленеводов реализацию их продукции. Об этом в пятницу сообщил член комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, выступая в Центре социально-консервативной политики в рамках дискуссии по теории и практике ESG.

"В Совете Федерации мы с рядом коллег и с экспертным сообществом, представителями бизнеса продумали и предложили сейчас этот проект - стратегию развития северного оленеводства на период до 2030 года. Суть проекта состоит в том, чтобы увязать вместе те принципы, которые декларируется из ESG-подходов", - сказал сенатор.

Он отметил, что "на сегодняшний день нет управление северным оленеводством на федеральном уровне". "На уровне муниципалитетов, на уровне субъектов РФ существует законодательство, которое регулирует локальные процессы производства, федерального нет", - пояснил парламентарий, заметив, что это приводит к неравномерному распределению поголовья оленей. Это также негативно сказывается на экологии, так как в местах, где оно превышает норму, уничтожается тундра.

"Мы предложили программу, которая может заработать на федеральном уровне, формируя именно отрасль оленеводства", - продолжил Широков. По его словам, сейчас оленеводческие хозяйства субсидируются, тогда как сенаторы предлагают дать им возможность зарабатывать, "реализуя свою продукцию через систему убойных комплексов". Сенатор заметил, что это позволит реализовывать всю продукцию, тогда как сейчас часто непроданную оленину приходится выбрасывать.