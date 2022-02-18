Кабмин скорректировал нормативные акты в рамках указа о гуманитарной поддержке Донбасса

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство России внесло изменения в ряд нормативных актов в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина от 15 ноября 2021 года об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

В частности, правительство постановило "признать в Российской Федерации действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемые органами" власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

При этом в документ о контрсанкциях против ряда стран Запада и Украины внесено изменение, согласно которому "запрет в отношении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввозимых в Российскую Федерацию, не применяется к товарам, происходящим из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".