Минфин перечислит средства на выплаты в 10 тыс. рублей беженцам из ЛНР и ДНР

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ сегодня перечислит Ростовской области средства на выплаты в 10 тыс. рублей всем гражданам Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), эвакуированным в Россию. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное

"По поручению президента Российской Федерации Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тыс. рублей всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", - говорится в сообщении.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей, в область отправится врио главы МЧС Александр Чуприян.