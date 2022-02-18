{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Минфин перечислит средства на выплаты в 10 тыс. рублей беженцам из ЛНР и ДНР

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили об организации выезда населения в Россию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ сегодня перечислит Ростовской области средства на выплаты в 10 тыс. рублей всем гражданам Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), эвакуированным в Россию. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На эту тему
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

"По поручению президента Российской Федерации Минфин России сегодня перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 тыс. рублей всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию", - говорится в сообщении.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей, в область отправится врио главы МЧС Александр Чуприян.

Теги
РоссияКризис на Украине
Энергетический кризис в Европе
Цена газа в Европе за день снизилась более чем на 4%
Она составила $839 за 1 тыс. куб. м
Читать полностью