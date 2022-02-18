Госавиакомпания Узбекистана планирует запустить весной рейс в Махачкалу

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Узбекистан планирует для развития религиозного туризма запустить весной 2022 года авиарейс в Махачкалу (Дагестан), сообщил в пятницу ТАСС генеральный консул Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев.

"Должен быть взаимный интерес и обмен между Узбекистаном и Россией, чтобы узбекистанцы приезжали к вам, а вы приезжали к нам. Для этого государственная авиакомпания планирует с весны запустить рейс в Махачкалу. Приглашаем всех посетить и увидеть Самарканд, Бухару, Хиву - это великие города, которым по 3 тыс. лет, настоящая восточная сказка", - сказал Курганбаев.

По его словам, открытие рейсов в первую очередь имеет значение для развития религиозного туризма.

"У нас есть поручение президента о развитии зиярат (религиозного - прим. ТАСС) туризма, ну, а мусульманские республики в России - это Башкирия, Татарстан и регионы Северного Кавказа. В прошлом году мы проводили презентации зиярат-туризма в Чечне и Дагестане, где были и представители из Ингушетии. Грозный тоже хочет запустить рейс, сейчас у них идет строительство нового аэропорта. Думаю, после окончания строительства они возобновят этот интерес", - добавил собеседник агентства.

В начале января 2022 года пресс-служба аэропорта Махачкалы сообщала ТАСС, что 20 января планируется запустить первые прямые авиарейсы из Дагестана в Бахару (Узбекистан).

"Узбекистан является востребованным направлением. Средний процент загрузки рейсов из аэропорта Махачкалы в Бухару составляет 80, а в обратном направлении - около 90%", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы аэропорта Махачкалы Сапура Магомедова.