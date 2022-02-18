МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские аграрии в 2022 году продолжат получать льготные кредиты по ставке до 5% годовых. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Правительство в связи с повышением Банком России ключевой ставки внесло изменения в программу льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. При этом значения льготной процентной ставки сохраняются в пределах от 1% до 5% годовых", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Минсельхозе, программа льготного кредитования аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках аграрии имеют возможность привлекать льготные краткосрочные кредиты на срок до 1 года, а также инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке на развитие подотраслей сельского хозяйства и переработки сельхозсырья. С помощью льготных кредитов сельхозтоваропроизводители приобретают семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие материально-технические ресурсы, необходимые для проведения посевной кампании.

Как отметили в министерстве, в 2021 году на эти цели было направлено 90,5 млрд рублей. Из них 60,9 млрд рублей - на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, 29,6 млрд рублей - по краткосрочным кредитам. Благодаря данному механизму в 2021 году аграрии заключили льготных краткосрочных кредитов на сумму более 756 млрд рублей, а льготных инвестиционных кредитов - на сумму свыше 447 млрд рублей. В 2022 году федеральным бюджетом по этому направлению предусмотрено 100,4 млрд рублей, добавили в министерстве.