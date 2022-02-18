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Кризис на Украине

Индексы бирж в США падают на фоне обострения в Донбассе

В частности, индекс Dow Jones к закрытию торгов установился на отметке 34 067,92 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже падают в ходе торгов в пятницу на 0,7 - 1,6% на фоне сообщений об обострении ситуации в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

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Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов потерял 244,11 пункта (0,71%%) и установился на отметке 34 067,92 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 41,11 пункта (0,94%) и оказался на отметке 4 339,15 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq продемонстрировал снижение на 216,98 пункта (1,58%), до 13 499,74 пункта.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

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