Борисов: Россия настроена наращивать сотрудничество с Кубой по всем направлениям

ГАВАНА, 18 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов обсудил с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом планы по дальнейшему расширению сотрудничества стран во всех сферах.

Борисов отметил, что российская правительственная делегация посещает Гавану по поручению главы российского государства в развитие состоявшегося 24 января телефонного разговора с президентом Кубы. "Цель визита - дальнейшее укрепление взаимодействия с Кубой по самому широкому спектру направлений, включая торгово-экономическое сотрудничество, промышленную и энергетическую кооперацию", - сказал он.

Российский вице-премьер сообщил, что в дополнение к ранее переданным грузам по линии МЧС в декабре 2021 - январе 2022 отправлены пять рейсов с медикаментами, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями общим объемом 112 тонн. Кроме того, в феврале на Кубу отплыл корабль с дополнительной гуманитарной помощью - пшеницей (IV класса, порядка 20 тыс. тонн), прибытие которой ожидается 3 марта, добавил он.

"Мы настроены на активную совместную работу по наращиванию двустороннего товарооборота, реализации действующих и новых проектов по всем направлениям двустороннего сотрудничества", - заявил Борисов.