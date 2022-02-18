Welt: ЕК разрабатывает антикризисный план по обеспечению поставок газа на будущую зиму

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) занимается разработкой специального антикризисного плана по обеспечению поставок газа и других энергоресурсов на предстоящую зиму, поскольку полагает, что ситуация с поставками топлива не улучшится и что страны ЕС столкнутся с более высокими и сильно колеблющимися ценами на энергоносители в будущем году. Об этом в пятницу сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ, имеющийся в ее распоряжении.

По информации издания, ЕК работает "над дополнительными мерами по обеспечению доступной энергии и достаточной емкости хранения". Это в свою очередь, как пишет газета, вместе с планом на случай непредвиденных обстоятельств и запасами на следующую зиму, защитит ЕС от потрясений". Таким образом, Еврокомиссия готовится к тому, что ситуация с поставками природного газа не улучшится к следующей зиме и государства Евросоюза столкнутся с более высокими и сильно колеблющимися ценами на энергоносители в наступающем году.

Причиной этому, по утверждениям Welt am Sonntag, являются высокий мировой спрос на природный газ и геополитические факторы, в частности нынешний кризис вокруг Украины. "В среднесрочной перспективе цены на энергоносители останутся нестабильными, по крайней мере до 2023 года, и будут выше, чем в прошлом", - отмечают эксперты.

Ожидается, что данный план будет представлен первым заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом 2 марта. До этого возможно внесение различных изменений. Причем указывается, что в документе уже перечислены основные законодательные меры. Так, среди новых проектов упоминается новый план под названием "Газ на зиму", направленный на обеспечение безопасности поставок в Европу.

"Еврокомиссия предлагает юридическое обязательство для государств-членов гарантировать минимальный объем запасов газа к 30 сентября каждого года", - подчеркивается в документе. Однако то, каким должен быть объем хранилища, по-видимому, все еще обсуждается. Кроме того, государства - члены ЕС должны в будущем предъявить более жесткие требования к операторам газохранилищ и обязать их хранить минимальные объемы. "Помимо всего прочего, Еврокомиссия призывает государства-члены указать уровни хранения для компаний, эксплуатирующих хранилища в ЕС, и обеспечить наличие достаточных национальных и региональных мощностей для хранения газа в начале каждого отопительного сезона", - указывается в тексте.

Национальным правительствам должно быть разрешено оказывать финансовую поддержку операторам газохранилищ. Тем самым правительства могут взять на себя финансовый риск колебаний цен. При определенных условиях власти могут предоставить эту помощь напрямую, без проведения торгов. ЕК, как сообщает издание, также запустит пилотный проект, в рамках которого государства-члены будут совместно закупать газ. Этого давно требуют такие страны, как Италия и Испания. В начале февраля, по информации ЕК, газохранилища в ЕС были заполнены в среднем на 37%.

Ситуация на газовом рынке

В сентябре прошлого года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку в $1 000 за 1 тыс. кубометров, а в октябре - $2 000. В декабре - январе цены на газ на европейских хабах колебались вокруг отметки в $1 000. Розничные цены на энергию в ряде стран ЕС выросли с начала кризиса в 3-5 раз.