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Ростовской области выделили 5 млрд рублей на оказание помощи беженцам из Донбасса

Выплаты начнутся 20 февраля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Пять млрд рублей поступили в Ростовскую область из федерального бюджета для оказания помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"Информирую, что 5 млрд рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область, они, более того, доведены до министерства труда Ростовской области, по 10 тыс. на выплаты гражданам. И завтра <...> мы сможем при регистрации начинать выплаты по этому порядку этих денежных средств", - сказал он.

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