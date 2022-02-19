Reuters: Пентагон планирует увеличить запасы лития, кобальта и редкоземельных металлов

ТАСС, 19 февраля. Министерство обороны США планирует нарастить запасы лития, кобальта и редкоземельных металлов, чтобы уменьшить свою зависимость от поставок этих материалов из Китая в долгосрочной перспективе. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, соглашение о наращивании запасов между Госдепартаментом, Пентагоном и Министерством энергетики США было подписано в начале февраля, а руководство к нему будет обнародовано на следующей неделе. В ведомствах на запрос Reuters о комментариях не ответили. Агентству также не удалось узнать, оговаривается ли в соглашении происхождение новых запасов.

Редкоземельные металлы нужны для производства магнитов и реактивных самолетов, а также используются в разработке оружия. В данный момент в США есть лишь один рудник с редкоземельными металлами. У Соединенных Штатов также нет возможностей для их переработки из-за того, что это может стать причиной значительного загрязнения окружающей среды. В связи с этим данные материалы США закупают у Китая, который контролирует эту сферу на протяжении последних 30 лет.

Литий, необходимый для изготовления аккумуляторов электромобилей, способствует переходу транспортных средств Пентагона к нулевым выбросам. Лития в Соединенных Штатах больше, чем редкоземельных металлов. Однако его добычей также занимается одна шахта, а возможности по переработке ограничены, поэтому его недостаточно для удовлетворения потребностей страны.