Аренда жилья на горнолыжных курортах России этой зимой подорожала на 13%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Цены на аренду жилья на горнолыжных курортах России в декабре 2021 года - феврале 2022 года увеличились на 13% до 4,99 тыс. рублей за сутки, в сравнении с ситуацией годом ранее. Такие данные содержатся в исследовании российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Цены на аренду жилья на горнолыжных курортах этой зимой по сравнению с прошлой выросли на 13% - с 4420 до 4990 рублей за сутки. В целом спрос на российские курорты за год увеличился на 15%", - говорится в материалах.

Отмечается, что в среднем этой зимой туристы тратят на аренду жилья во время поездки в горы 19 тыс. рублей, что на 7% больше, чем в прошлый сезон. В среднем они едут на горнолыжные склоны на четверо суток, по сравнению с прошлым годом этот показатель не изменился.

"Последние два сезона в условиях сложной доступности зарубежных горнолыжных курортов наблюдается значительный рост спроса на развитые отечественные курорты. В лидерах спроса - Красная поляна, Шерегеш и Кировск. Также в этом году мы отмечаем рост бронирований в Южно-Сахалинске. Там находится курорт хорошего уровня, многие туристы совмещают поездку в горы с изучением отдаленного и очень живописного региона России", - рассказал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

Также, по данным Суточно.ру, в десятку востребованных курортов вошли Домбай, Эльбрус (Терскол), Южно-Сахалинск (Горный воздух), Белокуриха, Хвалынск, Белорецк и Байкальск (гора Соболиная).