Большинство москвичей при покупке товаров отдают предпочтение "зеленым компаниям"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Большинство жителей столицы (70%) при покупке товаров отдают предпочтение компаниям, следующим экопринципам. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного совместно специалистами программы лояльности "Город" для всех держателей карты "Тройка" и сервиса по поиску работы и сотрудников "Авито Работа" в период 1-5 февраля среди 71 тыс. москвичей.

"16% опрошенных отметили, что ведут полностью экологичный образ жизни, а 73% респондентов стараются придерживаться экопринципов. Только 11% москвичей совсем не беспокоятся об окружающей среде. Вопросы экологии волнуют все большее количество москвичей. Тренд на осознанное потребление затронул практически все сферы жизни. Так, около 70% жителей столицы отметили, что при выборе товаров и услуг отдадут предпочтение тем компаниям, которые придерживаются экологических принципов. Например, используют биоразлагаемую упаковку, создают "зеленые" офисы, модернизируют оборудование. Для остальных респондентов ответственное потребление компаний не является важным критерием при выборе", - говорится в результатах исследования.

Удовлетворены экологической обстановкой в Москве лишь 5% жителей. 41% респондентов считают ее нормальной. Почти половина опрошенных недовольны экологической ситуацией в столице и называют ее неблагоприятной. Тем не менее, в последние годы власти столицы уделяют особое внимание чистоте воздуха. В январе 2022 года в Москве зафиксированы рекордно низкие концентрации загрязнений атмосферы.

Профессия эколог

По данным "Авито", на начало 2022 года медианная зарплата экологов в Москве составила 57,5 тыс. рублей. Если же смотреть в целом по России - заработная плата начинается от 35 тыс. рублей.

На фоне общей озабоченности вопросами экологии и ужесточением требований государства, растет спрос компаний на специалистов-экологов. Работодатели ищут инженеров-экологов, специалистов по охране труда и промышленной безопасности, урбанистов-экологов, специалистов по проектированию санитарно-защитных зон, ресайклинг-технологов, экоаналитиков и других профессионалов. Важность этих профессий в современном мире отмечают 63% москвичей. Противоположного мнения придерживается 12% опрошенных. По их мнению, профессия эколога сейчас не востребована.

"Вакансии в сфере экологии и промышленной безопасности становятся все более востребованными. Компании вынуждены решать проблему выбросов, сокращения и утилизации отходов. Потребность в специалистах-экологах есть у предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, в строительстве зданий, проектировании инженерных сетей, в грузоперевозках. Растет спрос на экологов и со стороны консалтинговых компаний и инвестиционных фондов. Увеличиваются медианные зарплаты экологов. Авито Работа делает все возможное, чтобы облегчить соискателям поиск подходящих предложений. Работодатели, которые отвечают требованиям площадки, помечаются значком "Компания проверена". Увидев такую пометку, соискатель может быть уверен в том, что работодатель официально зарегистрирован и соответствует требованиям площадки", - комментирует управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.