В Белоруссии скорректировали экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов

МИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Белоруссия обнулила экологический налог на транспортировку нефтепродуктов, который был введен в январе 2020 года. Соответствующий указ президента Белоруссии опубликован на Национальном правовом интернет-портале в субботу.

В соответствии с ним, ставка экологического налога устанавливается в размере на перемещение 1 тонны нефтепродуктов на 100 км в 0 рублей. Для перемещения нефти сохранена действовавшая ранее ставка в 0,35 белорусского рубля (около $0,14) за 100 км.

Кроме того, документом предусмотрена отмена ставки налога на прибыль в размере 50%, установленной для организаций, осуществляющих транспортировку по территории Белоруссии по магистральным трубопроводам нефти и (или) нефтепродуктов транзитом.

Указ вступает в силу после его опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Ранее власти сообщали, что ставка налога на прибыль в размере 50% была установлена для организаций, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов, для формирования источника средств для устранения возможных экологических последствий при аварии на нефтепроводе или иных непредвиденных ситуациях, связанных с перемещением по территории республики нефти и нефтепродуктов.