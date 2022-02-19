В ПХГ Европы осталось менее 5% от закачанного летом газа

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на 17 февраля 2022 года опустели на 95,3% от общего объема закачанного туда летом газа. То есть в ПХГ Европы остается менее 5% запасов, подсчитали в "Газпроме", опираясь на данные Gas Infrastructure Europe.

Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21%, или на 8,3 млрд куб. м, меньше прошлогоднего уровня, подчеркивают в российском холдинге. При этом отобрано 95,3% или 44,8 млрд куб. м от объема газа, закачанного в летний сезон.

Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 17 февраля она сократилась до 10,6 млрд куб. м. Это на 45% (или на 8,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 4,7 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года, сообщили в "Газпроме".

Как добавили в компании, с 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. "На 17 февраля запасы на 0,95 млрд куб. м ниже минимального показателя на эту дату", - отметили в "Газпроме". При этом, по оценке компании, общий уровень заполненности ПХГ Европы - 32%. В частности, подземные хранилища газа в Германии опустошены более чем на две трети, а Франции - почти на три четверти. Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта - середины апреля.