{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Lufthansa временно приостанавливает полеты в Киев

Авиакомпания "на постоянной основе следит за ситуацией и позднее примет решение по другим полетам"

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полеты в Киев и из украинской столицы. Об этом сообщается в опубликованном в субботу на сайте концерна заявлении.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Lufthansa временно приостанавливает полеты из и в Киев. Это касается всех рейсов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля включительно", - говорится в нем. Как отмечается, Lufthansa "на постоянной основе следит за ситуацией и позднее примет решение по другим полетам".

Теги
УкраинаГерманияКризис на Украине
Austrian Airlines с 20 февраля приостанавливают полеты в Киев и в Одессу
Читать полностью