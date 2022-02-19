МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полеты в Киев и из украинской столицы. Об этом сообщается в опубликованном в субботу на сайте концерна заявлении.

"Lufthansa временно приостанавливает полеты из и в Киев. Это касается всех рейсов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля включительно", - говорится в нем. Как отмечается, Lufthansa "на постоянной основе следит за ситуацией и позднее примет решение по другим полетам".