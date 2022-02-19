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Кризис на Украине
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Austrian Airlines до конца февраля приостанавливает полеты в Киев и Одессу

Рейсы будут полностью отменены с 21 февраля

ВЕНА, 19 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Austrian Airlines с воскресенья и до конца февраля временно приостанавливают полеты в и из Киева, а также в и из Одессы из-за напряженной ситуации на Украине. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в субботу представитель этого авиаперевозчика.

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"Да, мы тоже приостанавливаем полеты в Киев и Одессу до конца текущего месяца", - сказала представитель авиакомпании в ответ на соответствующий вопрос.

По ее словам, авиаперевозчик постоянно анализировал ситуацию с безопасностью полетов над Украиной и решение о приостановке полетов было принято в связи с предупреждением от поездок, которое в субботу выпустил МИД Австрии.

Она добавила, что формально приостановка начинает действовать с воскресенья, но в этот день еще будут совершены отдельные рейсы, чтобы пассажиры могли вернуться в свои страны. После этого полеты приостанавливаются, отметили в авиакомпании.

МИД Австрии выпустил в субботу предупреждение для граждан страны об опасности поездок на Украину и рекомендовал им покинуть ее территорию, за исключением четырех западных регионов.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Информация о погибших не поступала. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

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