Заводы Renault в России могут столкнуться с проблемами из-за ситуации на Украине

ТАСС, 19 февраля. Французская компания Renault заявила, что ее заводы в России могут столкнуться с проблемами в поставках комплектующих для двух своих заводов в РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Люка де Мео газете Financial Times .

Он отметил, что существует риск возникновения проблемы в поставках комплектующих из-за рубежа.

Люка де Мео сказал, что Renault "проводит исследования в качестве превентивной меры", чтобы оценить, откуда она еще может получать компоненты для своих заводов.

Также в материале газеты отмечено, что около 20% запчастей для заводов "Автоваза" импортируется, в то время как для московского завода Renault этот показатель близок к 40%.

"Автоваз" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти - АО "Автоваз", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск".

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