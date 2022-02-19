Польша считает необходимым довести до блокады обоих газопроводов "Северный поток"

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Польша считает необходимым не только не допустить запуска газопровода "Северный поток - 2", но и настаивает на отключении первого газопровода "Северный поток". Об этом заявил в субботу премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности на сессии "Отношения между Востоком и Западом и архитектура европейской безопасности".

По его утверждению, российская сторона "использует газ в качестве оружия". "Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска "Северного потока - 2", а также [за то, чтобы] подумать об отключении "Северного потока - 1", - сказал Моравецкий.

"Украинская ГТС может транспортировать 130 млрд кубометров газа в год. Два "Северных потока" - около 100 млрд кубометров. Они ["Северные потоки"] могут быть легко заменены", - утверждал он, отметив, что тогда якобы готовящееся нападение России на Украину будет исключено, так как РФ "будет зависеть от выполнения своих контрактов и прокачки газа через Украину".

По словам Моравецкого, страны Запада должны найти соответствующий ответ на политику России в области энергоносителей. "Поэтому как минимум "Северный поток - 2" должен быть на столе переговоров в качестве части санкционного пакета", - заключил он.

Власти Украины называют проект "Северный поток - 2" "несущим риски национальной безопасности" и угрожающим безопасности поставок газа в Европу, обвиняя РФ в использовании поставок газа в качестве "геополитического оружия". При этом российская сторона всегда подчеркивала, что этот проект является коммерческим, реализуется совместно с европейскими партнерами и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.