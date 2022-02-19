СМИ: Словакия планирует купить за €2 млрд бронетранспортеры для своих ВС

ПРАГА, 19 февраля. /ТАСС/. Словакия планирует приобрести за более чем два млрд евро бронетранспортеры западного производства для своей армии. Об этом сообщила в субботу братиславская газета Pravda.

Республика планирует потратить €1,739 млрд на покупку 152 гусеничных бронетранспортеров и €332,2 млн - на приобретение 76 колесных бронетранспортеров с колесной формулой 8х8.

Словацкие власти в июне текущего года, согласно газете, объявят решение о том, гусеничные бронетранспортеры производства какой страны будут куплены для национальных ВС. Рассматриваются компании-производители из Чехии, Испании, Польши и Швеции. В данный момент в Братиславе отдают предпочтение поставщику из Швеции.

Контракту на покупку гусеничных бронетранспортеров, согласно газете, будет предшествовать сделка о приобретении колесных бронемашин. Оба вида боевой техники, скорее всего, поставит один и тот же производитель.