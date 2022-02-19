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Кризис на Украине
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Беженцы из Донбасса начали получать выплаты по 10 тыс. рублей

Врио главы МЧС России Александр Чуприян отметил, что накануне Ростовская область получила от правительства 5 млрд рублей
© Александр Река/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ. /ТАСС/. Выплаты по 10 тыс. рублей начали выдавать беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в субботу врио главы МЧС России Александр Чуприян.

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"Вчера 5 млрд рублей получила Ростовская область от правительства для выплаты 10 тыс. каждому беженцу. В настоящее время мы уже приступили к выплате этих средств. Мы организуем работу так, чтобы в ближайшее время прибывшие люди могли получить эти деньги", - сказал он журналистам.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам, прибывающим в российский регион, по 10 тыс. рублей.

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