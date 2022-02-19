Вопрос выделения Украине 350 млн долларов на поддержку реформ рассмотрят к марту - глава Всемирного банка.
США рассмотрят вопрос выделения Украине $350 млн на поддержку реформ к марту
Кризис на Украине
Выездные банковские офисы организованы в Ростовской области для выплат жителям ДНР и ЛНР
Губернатор Василий Голубев обратился к министерству труда и всем ответственным лицам с просьбой "в кратчайшие сроки отработать механизмы ускорения оформления выплат с учетом нарастающего потока беженцев"
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