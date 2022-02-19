{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минфина ФРГ выступил за строительство терминалов СПГ для снижения зависимости от РФ

Кристиан Линднер считает, что вопрос поставок энергоресурсов в Европу стал использоваться как инструмент для достижения политических целей

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за строительство в стране терминалов сжиженного природного газа (СПГ), чтобы снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России. Соответствующее мнение политик озвучил в опубликованном в субботу интервью британской газете Financial Times.

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Я всецело поддерживаю строительство в Германии терминалов СПГ. Я выступал за это на протяжении нескольких лет, - сказал он. - Если мы построим терминалы СПГ, то это стало бы положительным исходом сложившейся ситуации [вокруг Украины]".

Линднер считает, что вопрос поставок энергоресурсов в Европу стал использоваться как инструмент для достижения политических целей. "Если вы посмотрите на времена холодной войны, то, несмотря на все [проблемные] моменты между НАТО и ОВД, политическая напряженность никогда не вредила сотрудничеству в энергетическом секторе. Теперь дело обстоит иначе", - полагает германский министр.

Теги
ГерманияРоссия
Кризис на Украине
США рассмотрят вопрос выделения Украине $350 млн на поддержку реформ к марту
Президент ВБ Дэвид Мэлпас подчеркнул, что выделение дальнейшей финансовой поддержки будет сопровождаться дополнительными реформами, в том числе в сфере энергетики и климата
Читать полностью