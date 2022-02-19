Глава Минфина ФРГ выступил за строительство терминалов СПГ для снижения зависимости от РФ

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за строительство в стране терминалов сжиженного природного газа (СПГ), чтобы снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России. Соответствующее мнение политик озвучил в опубликованном в субботу интервью британской газете Financial Times .

"Я всецело поддерживаю строительство в Германии терминалов СПГ. Я выступал за это на протяжении нескольких лет, - сказал он. - Если мы построим терминалы СПГ, то это стало бы положительным исходом сложившейся ситуации [вокруг Украины]".

Линднер считает, что вопрос поставок энергоресурсов в Европу стал использоваться как инструмент для достижения политических целей. "Если вы посмотрите на времена холодной войны, то, несмотря на все [проблемные] моменты между НАТО и ОВД, политическая напряженность никогда не вредила сотрудничеству в энергетическом секторе. Теперь дело обстоит иначе", - полагает германский министр.