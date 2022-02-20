В Казахстане пересмотрят контракты с недропользователями, не выполняющими обязательства

НУР-СУЛТАН, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана пересмотрят контракты с теми недропользователями, которые не выполняют взятые на себя обязательства. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам совещания по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья, которое провел первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр.

"Правительством ведется системная работа по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям. В ходе проведенного анализа уполномоченными органами выявлено 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств. В рамках соответствующей дорожной карты планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены соответствующие уведомления о расторжении", - говорится в сообщении.

По результатам работы месторождения будут выставлены на аукцион с целью передачи новым инвесторам. "Предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия всех заинтересованных инвесторов. Информация о проведении аукционов в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах государственных органов", - пояснили в пресс-службе.

Планируется, что по итогам принимаемых мер увеличится приток инвестиций в сферу недропользования, в первую очередь по освоению месторождений твердых полезных ископаемых.