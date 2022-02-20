Mail.ru оштрафовали на 3 млн рублей за публикацию постов Навального в "Одноклассниках"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Суд в Москве оштрафовал ООО "Мэйл.ру" на 3 млн рублей за публикацию в соцсети "Одноклассники" постов блогера Алексея Навального, муниципального депутата Ильи Яшина и активистов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста. Об этом говорится в тексте опубликованного в воскресенье судебного решения, с которым ознакомился ТАСС.

"ООО "Мэйл.ру" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей. Роскомнадзором в рамках исполнения требований о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в адрес владельца информационного ресурса "Одноклассники" - ООО "Мэйл.ру" - были направлены уведомления об ограничении доступа к информационным ресурсам, на которых размещена информация, распространяемая с нарушением закона", - сказано в решении Савеловского районного суда.

В документе отмечается, что никаких мер для ограничения доступа к указанной выше информации компания не приняла. Интернет-адреса ведут на страницы в "Одноклассниках" Алексея Навального, Ильи Яшина, а также активистов ФБК Анны Бирюковой и Семена Кочкина. Там в разное время публиковались призывы к участию в несанкционированных акциях протеста в различных городах России.

Часть 4 статьи 13.41 КоАП РФ предусматривает ответственность за неудаление владельцем информационного интернет-ресурса информации, доступ к которой запрещен в РФ. По ней юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 8 млн рублей. Как сказано в решении суда, решение о виновности Mail.ru и штрафе в 3 млн рублей 19 ноября прошлого года принял мировой суд, а 27 января 2022 года Савеловский районный суд признал его законным, отклонив апелляцию компании.

С начала прошлого года Роскомнадзор и российские суды регулярно привлекают IT-компании к административной ответственности за отказ удалить запрещенный контент. По словам заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, Google, Meta Platforms (Facebook) и Twitter не удалили порядка 5,5 тыс. материалов с запрещенной информацией, на сегодняшний день на них наложен штраф на общую сумму более 140 млн рублей. Речь идет о сведениях об экстремистских материалах, а также материалах, которые могут разжигать социальную или религиозную рознь, материалах с героизацией террористов, пропагандой наркотиков.

Роскомнадзор в этой связи принимает меры по замедлению трафика Twitter, а также накладывает штрафы. В частности, впервые к Meta Platforms (Facebook) будет применен оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной информации.