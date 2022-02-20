Авиакомпания SAS до 27 февраля прекращает полеты над Украиной

"У нас есть еженедельный рейс в Киев из Осло по вторникам, который мы сейчас приостанавливаем из-за ситуации с безопасностью", - рассказала представитель компании Фрейя Аннаматц.

По ее словам, рейсы из Копенгагена в Пекин и Шанхай изменят маршруты. "Сейчас мы относительно мало летаем в Азию, потому что она сейчас закрыта из-за пандемии и действующих ограничений на поездки, поэтому речь идет о нескольких рейсах", - продолжила Аннаматц. Она пояснила, что также могут быть затронуты сезонные маршруты на Кипр и Крит, но эти рейсы еще не начались.

"Мы будем постоянно следить за развитием событий и примем новые решения позже в феврале. Мы очень внимательно следим за ситуацией", - подчеркнула представитель авиаперевозчика.

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках с 17 февраля сообщают о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.