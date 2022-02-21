Депутаты от ЛДПР предлагают ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ с 1 июля по 31 декабря

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в понедельник внесут в Госдуму законопроект о введении моратория на повышение оплаты коммунальных услуг на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года в связи с падением доходов населения из-за распространения коронавирусной инфекции. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале разместил один из авторов инициативы, замглавы фракции Ярослав Нилов.

"Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в проекте закона.

В пояснительной записке указано, что "кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян", многие из которых потеряли работу или лишились части заработка. Ситуацию также усугубляет инфляция.

При этом, отмечают авторы, правительство ранее утвердило индексы изменения во втором полугодии 2022 года размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ. "Рост тарифов будет варьироваться от 2,9% до 6,5%", - говорится в пояснительных материалах.

В связи с этим в ЛДПР предлагают ввести мораторий на рост тарифов с целью "частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан".